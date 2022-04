Pillole di iodio contro radiazioni, a cosa servono e quando vanno prese

La minaccia nucleare che ha accompagnato la guerra in Ucraina fin dal suo inizio porta con sé anche il timore dell'esposizione a contaminazioni radioattive e si è tornati a parlare delle ormai famose pillole di iodio contro le radiazioni. Ma a cosa servono e quando vanno prese? Lo spiega all'AdnKronos Antonio Ereditato, fisico delle particelle elementari e divulgatore scientifico, docente alla Yale University.

"In caso di esplosione nucleare si producono sostanze radioattive - spiega Ereditato - in particolare fotoni gamma e neutroni che incidono drasticamente sul metabolismo e vengono assorbiti diversamente dal nostro corpo" e le pillole di iodio sono "un modo abbastanza semplice per ridurre un tipo di danneggiamento, quello che può affliggere la tiroide, dovuto a un particolare iodio radioattivo. In questo caso, prendendo la pillola di iodio si satura l'assorbimento della tiroide e così quando arriva quello radioattivo, essendo la tiroide già satura, viene espulso quello radioattivo".

Insomma, "la pillolina di iodio serve a 'rimpinzare' la tiroide di iodio buono. C'è da dire, però, che questo eccesso di iodio non è che fa bene alla tiroide, può prevenire dal tumore ma tanto bene non fa. Va preso su suggerimento delle autorità in caso di esplosione e di rischio, e non è certo questo il caso".