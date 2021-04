Pillon vs Fedez, nuovo botta e risposta su legge Zan

Simone Pillon vs Fedez. Nuovo botta e risposta social tra il senatore della Lega e il rapper sul ddl Zan, la cui discussione è stata ieri oggetto di un nuovo rinvio in Parlamento. Dopo la notizia del rinvio, Fedez aveva annunciato che oggi avrebbe spiegato "cosa è successo", definendo la vicenda "tragicomica". "Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez", ha twittato ironicamente in risposta il senatore del Carroccio. Pronta la replica del rapper nelle sue stories: "Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c...?", ha chiesto Fedez.

E nel botta e risposta interviene su Twitter anche Luca Bizzarri, con un personale consiglio a Pillon: "Senatore un consiglio: capisce che più lei banalizza il suo interlocutore più viene sminuita la sua carica istituzionale? Se Fedez è un pirla inconsistente - chiede -, che ci fa un Senatore della Repubblica a discutere con un pirla? Guardi che non diventa Senatore Fedez, diventa lei pirla".