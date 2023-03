Pink Motor Day: dal 9 Marzo la seconda edizione a Milano

Quattro le tematiche proposte in occasione della seconda edizione del Pink Motor Day, in programma da giovedì 9 marzo

Pink Motor Day prenderà il via giovedì 9 marzo a Le Village by CA a Milano.

Quattro tematiche al Pink Motor Day che a partire dalle ore 16 saranno affrontate con una visione al femminile, che contribuiranno a comprendere come la nuova mobilità stia cambiando e quale strade intraprendere per fare in modo che non sia più un fenomeno straordinario.

Organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand, il Pink Motor Day accende i riflettori sulla mobilità attraverso l’esperienza di professioniste che hanno mantenuto e creato il loro percorso professionale proprio all’interno della mobilità.

Storie, esperienze, racconti che saranno il punto di partenza per comprendere quale sarà il futuro dell’automotive.

Pink Motor Day: le donne e il loro ruolo nella mobilità sostenibile.

Sarà Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del comune di milano, ad aprire i lavori al Pink Motor Day, che percorrerà diverse tematiche, dalla gender mobilità allo sviluppo urbano, seguirà il monologo di Gabriella Greison, divulgatrice scientifica e fisica, autrice di 10 libri, seguitissima su Instagram.

Concluderà l’intervento Aurora Angelucci, che con la sua società di management ha l’obiettivo di portare come pilote e figure tecniche, più donne nel mondo della MotoGP.

La seconda edizione di Pink Motor Day ha il patrocinio del Comune di Milano, ANIASA e UNRAE e sarà organizzata con il sostegno di ALD Automotive, Arval, Drivalia, Estée Lauder, Fratelli Giacomel, Jeep, Leaseplan, Polestar e Volkswagen Financial Services.