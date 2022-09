Pioggia di NFT con Crypto Art- Begins

“Crypto Art- Begins”, il libro innovativo che coniuga carta stampata, NFT e metaverso, è pronto allo sbarco nel Web3. A disposizione degli utenti, per l’acquisto, un numero limitato di copie digitali su Nifty Gateway, piattaforma di riferimento del settore. Ai clienti saranno riservate esperienze uniche e all’insegna dell’interattività. Il volume è stato ideato da The NFT Magazine, il primo mensile da leggere su Ethereum, ed è pubblicato da Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa e Rizzoli New York.