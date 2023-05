Piovella (Soi): "Stabilizzate liste d'attesa per cataratta"

Al termine del congresso degli oftalmolog il presidente della Società italiana di oftalmologia: "Sostegno per la maculopatia e per ridurre la miopia"

"Abbiamo stabilizzato questo tsunami" delle liste d'attesa per "l'intervento di cataratta che, senza sforzi particolari, è in grado di correggere ed eliminare difetti di vista come la presbiopia che, ricordo, colpisce tutte le persone" a una certa età. Accanto a questa "soddisfazione, esiste anche la consapevolezza di aver allestito una metodologia per sostenere i pazienti affetti da maculopatia". Si tratta di "un problema circolatorio della retina che impedisce alla persona affetta di essere in grado di leggere un estratto conto bancario e che colpisce una persona su 3 dopo i 70 anni. Parliamo di numeri molto impegnativi". Lo ha detto Matteo Piovella, presidente della Società italiana di oftalmologia, in chiusura del Congresso nazionale Soi che si è svolto a Roma in questi giorni.

"Stiamo anche impegnandoci con una attività nei confronti dei bambini, per cercare di ridurre la miopia - continua Piovella - Sono temi fondamentali, per i quali per decenni non si è potuto fare nulla. Oggi abbiamo la possibilità" di fare la differenza, avendo acquisito "la competenza, la capacità e l'organizzazione", ma abbiamo bisogno di fare un appello perché, senza la volontà politica", tutto questo "rimane lettera inascoltata". Inoltre, "dalla volontà politica - ribadisce il presidente Soi - dipende il recupero dei fondi: la richiesta dei cittadini in oftalmologia è aumentata di 10 volte".

Oggi l'obiettivo "è che tutta la preparazione, la capacità e l'organizzazione, tutte queste positività - conclude Piovella - diventino bagaglio naturale e normale del sistema sanitario pubblico".