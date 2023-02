Piramal Pharma Limited annuncia risultati consolidati per Q3 e 9M FY2023

MUMBAI, India, 9 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per la fine del terzo trimestre (Q3) e dei nove mesi (9M) terminati il 31 dicembre 2022.

Dati finanziari consolidati (in crore INR) Informazioni dettagliate Su base trimestrale YTD Q3 FY23 Q3 FY22 Crescita YoY Q2 FY23 CrescitaQoQ 9M FY23 9M FY22 Crescita YoY Proventi da attività operative 1.716 1.539 11 % 1.720 0 % 4.918 4.428 11 % CDMO 1.021 897 14 % 940 9 % 2.731 2.428 12 % Complex Hospital Generic 514 486 6 % 562 -8 % 1.584 1.454 9 % India Consumer Healthcare 214 157 37 % 227 -6 % 652 547 19 % EBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 % Margine EBITDA (%) 10 % 25 % 13 % 10 % 17 % PAT -90 163 -155 % -37 N.d. -237 172 -238 %

Nota: I dati finanziari dell'anno precedente (FY22) non includevano operazioni di controllo non comuni e quindi i dati finanziari su base annua non sono strettamente comparabili. Fare riferimento alle pagine 3 e 4 per una spiegazione dettagliata e per dati finanziari comparati.

Punti salienti per Q3 FY23 e 9M FY23

Nandini Piramal, Presidente della Piramal Pharma Limited ha dichiarato: «Sulla base del nostro recente aumento del coinvolgimento dei clienti e dei continui flussi di RFP (richiesta di proposte), riteniamo che la domanda di servizi CDMO, in particolare per le nostre offerte differenziate, rimanga forte. Continuiamo a mantenere la nostra comprovata esperienza di qualità, grazie a un'ispezione con esito positivo da parte della FDA statunitense presso il nostro stabilimento di Riverview.

Nel settore Complex Hospital Generic, il portfolio di Inhalation Anesthesia sta assistendo a una buona domanda. Inoltre, il nostro settore India Consumer Healthcare sta producendo una crescita guidata da marchi di forza. Anche gli investimenti nel canale dell'e-commerce stanno producendo buoni risultati.

Crediamo nel potenziale della nostra azienda e, in linea con il nostro obiettivo di crescita, il Consiglio ha approvato la raccomandazione di assegnare azioni di capitale per un importo non superiore a INR 1.050 Cr., fatto salvo per la ricezione delle necessarie approvazioni normative, condizioni di mercato e altre considerazioni».

Punti salienti dell'azienda per Q3 e 9M FY2023

Sviluppo dei contratti e Manufacturing Organization (CDMO):

Complex Hospital Generics (CHG):

India Consumer Healthcare (ICH):

* VAI - Azione volontaria indicata

Bilancio consolidato e conto economico consolidato (in crore INR) Dati finanziari Informazioni dettagliate Su base trimestrale Anno a oggi (YTD) Q3 FY23 Q3 FY22 Variazione su base annua Q2 FY23 Variazione su base trimestrale annualizzata 9M FY23 9M FY22 Variazione su base annua Proventi da attività operative 1.716 1.539 11 % 1.720 0 % 4.918 4.428 11 % Altri redditi 83 161 -49 % 46 79 % 201 198 1 % Reddito complessivo 1.799 1.700 6 % 1.766 2 % 5.119 4.625 11 % Costo dei materiali 625 547 14 % 664 -6 % 1.864 1.611 16 % Oneri per i dipendenti 492 396 24 % 470 5 % 1.423 1.186 20 % Altri oneri 511 370 38 % 413 24 % 1.355 1.079 26 % EBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 % Onere finanziario 95 50 89 % 83 14 % 240 141 70 % Ammortamento 164 147 12 % 166 -1 % 492 421 17 % Quota dell'utile netto delle società controllate 16 9 70 % 11 40 % 47 40 16 % Utile al lordo delle imposte -73 198 -137 % -19 N.d. -207 227 -191 % Imposte 17 35 -52 % 11 49 % 22 40 -46 % Utile netto al netto delle imposte -90 163 -155 % -30 N.d. -230 187 -223 % Voci di natura straordinaria 0 0 N.d. -7 N.d. -7 -15 N.d. Utile al netto delle imposte considerando le voci di natura straordinaria -90 163 -155 % -37 N.d. -237 172 -238 %

Nota: i dati finanziari Q3 FY23 e 9M FY23 non sono strettamente paragonabili rispettivamente a Q3 FY22 e 9M FY22

Hon'ble NCLT, il12 agosto 2022, ha approvato lo schema composito di scissione del settore farmaceutico da Piramal Enterprises Ltd (PEL) a Piramal Pharma Ltd. e la fusione delle PPL controllate interamenteHemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) e Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) in sé, con una data designata 1 aprile 2022.

Di conseguenza, il bilancio di PPL è stato preparato per dare esecuzione al regime, con decorrenza dal 1 aprile 2022.

I bilanci di CCPL e HPPL, società interamente controllate da PPL, sono stati combinati come se la fusione fosse avvenuta il 1 aprile 202 o a partire dalla data in cui la società ha acquisito il controllo su tali società sussidiarie, se successiva.

Prima della scissione, PPL aveva stipulato un accordo con PEL per la prosecuzione della vendita da parte di PEL di prodotti oggetto di gare governative ottenute a nome di PEL, fino al pieno adempimento degli obblighi previsti da tali offerte. L'accordo includeva anche la vendita dei prodotti di consumo (OTC) di PPL attraverso la rete PEL's CFA (agente di trasporto e inoltro) fino a che tutte le licenze, le registrazioni e i permessi necessari fossero stati completamente trasferiti a nome di PPL.

Conformemente al regime, la scissione dell'impresa Pharma è stata considerata come un'operazione di controllo non comune e rappresenta una combinazione commerciale secondo Ind-AS 103 nei bilanci finanziari di PPL a decorrere dal1 aprile 2022 Di conseguenza, i risultati finanziari per il trimestre e i nove mesi conclusi a dicembre 2022 non sono comparabili ai corrispondenti periodi precedenti. I dati finanziari comparati sono mostrati nella tabella seguente.

Inoltre, tutti gli inventari di chiusura al 31 marzo 2022 in PEL in rispetto a tali transazioni includevano l'elemento di margine addebitato da PPL a PEL in normali condizioni di mercato. Dato che la scissione è effettiva il 1 aprile 2022, l'inventario di apertura trasferito a PPL al valore netto (provvisorio) secondo IND-AS includeva l'elemento margine, e lo stesso è stato addebitato al P&L nel Q1 FY23 del bilancio PPL, su vendita di tali prodotti in PPL.

L'impatto una tantum non ricorrente su EBITDA di questo margine di inventario nei bilanci finanziari di Q1 FY23 è di INR 68 CR.

Like-to-Like Financials (in INR crore) Informazioni dettagliate Su base trimestrale Dall'inizio dell'anno a oggi (YTD) Q3 FY23 Q3 FY22 Variazione su base annua Q2 FY23 Variazione su base trimestrale QoQ 9M FY23 9M FY22 Variazione su base annua Proventi da attività operative 1.716 1.578 9 % 1.720 0 % 4.918 4.561 8 % CDMO 1.021 922 11 % 940 9 % 2.731 2.566 6 % CHG 514 491 5 % 562 -8 % 1.584 1.454 9 % ICH 214 167 28 % 227 -6 % 652 535 22 % EBITDA 170 348 -51 % 219 -22 % 546 714 -24 % Margine EBITDA 10 % 22 % 13 % 11 % 16 %

Videoconferenza sugli utili Q3 e 9M FY2023

Piramal Pharma Limited ospiterà una videoconferenza per gli investitori/analisti il febbraio 2023 alle 17:00(IST) per discutere i risultati di Q3 e 9M FY2023.

I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:

Evento Sede e ora Numero di telefono Videoconferenza il febbraio 2023 India - 17:00 IST +91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero primario) 1 800 120 1221 - Numero verde USA - 6:30 (Eastern Time - New York) Numero gratuito 18667462133 REGNO UNITO - 11:30 (Orario di Londra) Numero gratuito 08081011573 Singapore - 19:30 (Orario di Singapore) Numero gratuito 8001012045 Hong Kong - 19:30 (Orario di Hong Kong) Numero gratuito 800964448 Possibilità di connessione express con Diamond Pass™ Usare questo link per la registrazione preliminare, per ridurre i tempi di attesa nel momento in cui ci si collegherà alla chiamata -https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3875819&linkSecurityString=132719d2f8

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE:543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità produttive end-to-end in 17 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici ospedalieri complessi; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre del 2020, PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% dal Carlyle Group.Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.piramal.com/pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/piramal-pharma-limited-annuncia-risultati-consolidati-per-q3-e-9m-fy2023-301743347.html