Piramal Pharma Ltd. investirà con una partecipazione di minoranza in Yapan Bio, CDMO con sede in India che fornisce competenze nel campo dei farmaci biologici e dei vaccini

- Piramal Pharma Solutions aggiunge alla sua offerta globale nuove tecnologie e risorse per quanto riguarda le molecole grandi, tra cui vaccini e terapia genica

- L'investimento di INR101.77cr nei farmaci biologici riflette l'impegno globale dell'azienda verso questo segmento in rapida crescita del settore farmaceutico

MUMBAI, India, 22 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) ha annunciato oggi l'investimento di INR101.77cr in Yapan Bio Pvt Ltd ("Yapan") di Hyderabad, India, che andrà a potenziare le risorse della sua azienda di sviluppo e produzione a contratto (CDMO): Piramal Pharma Solutions (PPS). A seguito di questo investimento, PPL deterrà una partecipazione azionaria del 27,78% nella società. Dato che PPS continua a rafforzare le proprie risorse e a posizionarsi come uno dei principali CDMO, questa acquisizione rappresenta un significativo potenziamento delle capacità globali di PPS in termini di sviluppo e produzione di molecole grandi per gli studi clinici umani.

Yapan Bio fornisce lo sviluppo del processo, la scalabilità e la produzione conforme ai requisiti cGMP di vaccini e farmaci biologici/bioterapeutici, comprese le classi di prodotti ad alto contenimento (fino a BSL-2+), vaccini ricombinanti, vaccini RNA/DNA, terapie geniche, anticorpi monoclonali, proteine terapeutiche e altri farmaci biologici complessi. Il fatturato di Yapan per l'anno finanziario 2021 è stato di INR 12,4cr. L'azienda ha già realizzato ricavi per INR 11,8cr nel 1° semestre finanziario 2022 ed è pronta a una rapida crescita in risposta alla forte domanda del mercato.

L'investimento in Yapan Bio consente a PPS di ampliare la propria offerta di servizi nel settore in rapida crescita delle CDMO per i farmaci biologici. Le strutture per i farmaci biologici possono essere sinergiche con con le strutture per i coniugati farmaco-anticorpo dell'azienda; in particolare, per i clienti che preferiscono i vantaggi di velocità e semplicità di un programma integrato che comprende sviluppo, produzione, coniugazione e finitura di riempimento. PPS offre attualmente servizi integrati di carico utile, coniugazione, finitura di riempimento e l'aggiunta di funzionalità anticorpali migliora tale offerta.

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato:"La competenza di Yapan aiuterà Piramal a fornire ai clienti attuali maggiori capacità di sviluppo e produzione di molecole grandi. Questo investimento supporta ulteriormente la nostra strategia di crescita per Piramal Pharma".

Peter DeYoung, CEO di Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Nell'ultimo decennio, i farmaci biologici e i relativi servizi di sviluppo sono i segmenti in più rapida crescita del mercato CDMO. Questo investimento, abbinato alle strutture leader di mercato del nostro stabilimento di Grangemouth, nel Regno Unito, per i coniugati farmaco-anticorpo e alle nostre strutture di riempimento/finitura sterile a Lexington, negli Stati Uniti, dimostra il nostro impegno a far crescere la nostra offerta di servizi nel settore delle CDMO delle molecole grandi."

Atin Tomar e Nirav Desai, CEO e COO di Yapan, hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di questa operazione e siamo certi che PPS sia il partner ideale per accompagnare l'azienda nella sua prossima fase di crescita. I dipendenti e i clienti di Yapan, che sono i principali portatori di interessi della nostra azienda, trarranno il massimo vantaggio dall'esperienza di PPS nella fornitura di servizi integrati su scala globale."

Nel mercato odierno, molte aziende innovative del settore farmaceutico sono alla ricerca di CDMO che supportino il loro sviluppo di farmaci biologici e i loro requisiti in fatto di produzione. PPS prevede che con l'aggiunta di queste strutture e competenze, l'azienda potrà migliorare ulteriormente le proprie offerte in questo interessante settore in rapida crescita.

Trilegal è stato consulente legale di PPL per questa transazione. Torreya Partners India LLP è stato consulente finanziario e Samisti Legal LLP è stato consulente legale di Yapan per la transazione.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d'elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l'azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell'autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell'assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l'azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Informazioni su Yapan Bio Pvt Ltd

Yapan Bio Pvt Ltd, con sede nella Genome Valley di Hyderabad, è stata fondata da Atin Tomar e Nirav Desai, entrambi con circa 40 anni di esperienza combinata nel settore delle biotecnologie, a livello globale, specializzati nei settori dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di vaccini e farmaci biologici/bioterapeutici. Yapan Bio è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che fornisce lo sviluppo dei processi, la scalabilità e la produzione conforme alle GMP di vaccini e farmaci biologici/bioterapie per gli studi clinici sull'uomo in tutto il mondo. Yapan dispone, tra l'altro, di strutture di sviluppo e GMP per classi di prodotti ad alto contenimento (fino a BSL-2+).

