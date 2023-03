Pirateria agroalimentare, Gdf sequestra 382 tonnellate di cereali

Tre aziende sanzionate per uso non autorizzato di varietà brevettate

Oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato, pari a un valore superiore a 300mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare a tutela degli agricoltori e delle imprese titolari del diritto a trarre profitto dallo sfruttamento commerciale di varietà vegetali italiane ed estere protette.

Tre aziende di rivendita di sementi, 2 in Puglia e 1 in Sicilia, sono state sanzionate per la cessione di 6.220 sacchi e confezioni di grano duro delle varietà tracciate senza aver assolto il pagamento della prevista equa remunerazione a vantaggio dei costitutori delle specie vegetali, rilevando anche miscelazioni illecite degli stessi prodotti con quantitativi di grano non certificato.