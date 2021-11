Pirelli Cinturato P7 e P Zero per la nuova Mercedes Classe C

Il comfort del Cinturato P7 per le versioni più votate al comfort quotidiano, le prestazioni del P Zero per quelle più sportive: per la nuova Mercedes-Benz Classe C Pirelli ha sviluppato due diversi pneumatici, entrambi con la sicurezza come denominatore. L’attenzione dei progettisti Pirelli nello sviluppo del Cinturato P7 si è rivolta all’elevata sicurezza sul bagnato, ai limitati spazi di frenata, all’alto chilometraggio e al minimo rumore dato dal rotolamento.

Per le versioni con maggiori performance e cerchi più grandi, sono disponibili i Pirelli P Zero, pneumatici derivati dalla lunga esperienza Pirelli nel mondo delle competizioni motoristiche, che consentono un ottimo controllo di guida in tutte le situazioni di asciutto e bagnato. Sono oltre 770 i modelli di pneumatici Pirelli omologati da Mercedes-Benz per le proprie vetture, frutto di una stretta collaborazione tecnologica tra le due aziende che ha portato le gomme Cinturato P7 e P Zero anche sui modelli della nuova Classe C