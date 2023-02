Postato il video di quattro ragazzi con il cappuccio in testa

"E' normale trovare in centro a Torino 4 ragazzi che lanciano sassi sulla macchina sputando e tirando calci?". E' quanto si chiede su Instagram Nicolò Pirlo, figlio dell'ex calciatore Andrea, postando il video in cui si vedono quattro giovani, con il cappuccio in testa, che camminano sul marciapiede e si nota uno di loro scagliare qualcosa contro l'auto.