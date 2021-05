Pirlo 'si tiene' la Juve: "Mi vedo ancora allenatore qui"

"Spero di restare qui ancora tanti anni, io mi vedo ancora qui". Andrea Pirlo spera di rimanere allenatore della Juventus dopo un'annata chiusa con 2 trofei e con una rocambolesca qualificazione alla Champions League. "Penso di aver fatto il mio lavoro, ho dato il 100%. Questa qualificazione alla Champions ci dà una spinta in più per continuare. L’obiettivo era cercare di vincere, in parte ci siamo riusciti conquistando 2 trofei e acciuffando la qualificazione all’ultima giornata", dice a Sky. "Non siamo riusciti a vincere il campionato, ma credo che gli obiettivi miei e della società siano stati raggiunti. Spero di restare qui ancora tanti anni, io mi vedo ancora qui. Ho ancora un anno di contratto. I ragazzi hanno sempre dato tutto, ci sono stati anche momenti non facili. Ho un anno in più di esperienza e spero di ripartire da qui. Vado a dormire con tante speranze di rimanere allenatore, sono fiducioso", aggiunge.