Pisa, bambino muore dopo malore in piscina

E' morto il bambino di 6 anni che era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio ieri in seguito a un malore in piscina. Il piccolo, residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme, quando è stato trovato a bordo piscina privo di sensi.

All'arrivo del 118 le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi e i sanitari hanno usato il defibrillatore in dotazione alla struttura. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato intubato e a causa delle condizioni critiche i medici hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso al Meyer, dove è deceduto.