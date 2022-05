Un bimbo di 10 anni è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. E' accaduto a Peccioli in provincia di Pisa.

Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo, per il quale però non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.