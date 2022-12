Pisa, crolla ponte in Val di Cecina

Per fortuna non c'era alcuna auto in transito. Il sindaco: "Poteva essere una tragedia"

Tragedia sfiorata lungo la strada provinciale 329 che attraversa la Val di Cecina nel pisano. Il ponte che unisce gli abitati di Canneto e Monteverdi Marittima è improvvisamente crollato la notte scorsa in seguito a un cedimento strutturale. Per fortunata in quel momento non stavano transitando auto sul ponte e quelle che sono sopraggiunte successivamente sono riuscite a evitare di sprofondare nella voragine che ha interessato il viadotto di competenza della Provincia di Pisa. "Poteva essere una tragedia", ha commentato Francesco Govi, sindaco di Monteverdi Marittimo. Sul posto sono intervenuti i tecnici per accertate le cause del crollo.