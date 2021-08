Un edificio è crollato in parte dopo un'esplosione a Castelnuovo Val di Cecina, in località Leccia, Pisa. Ferita una persona, presa in carico dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche personale del nucleo cinofili dei vigili del fuoco che sta effettuando alcune ricognizioni sullo scenario.