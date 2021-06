Pisa, investito da un'auto mentre è sullo skateboard: muore a 16 anni

Il ragazzo è stato travolto a un semaforo. E' deceduto in ospedale

Un 16enne è morto a Pisa dopo essere stato investito da un'auto, domenica pomeriggio, mentre attraversava la strada con uno skateboard. Investito al semaforo di via Matteucci, il ragazzo è deceduto nell'ospedale di Cisanello per le gravi lesioni riportate.

Dai primi rilievi effettuati pare che l'auto che ha travolto e ucciso il 16enne avrebbe superato alcune vetture ferme al semaforo proprio mentre il ragazzo attraversava la strada con lo skateboard in compagnia di amici nei pressi di via Matteucci. Il giovane, subito trasportato in ospedale a Cisanello, è deceduto nella notte.