Piscopiello dalla produzione alla vendita online

Racale, 10/12/2021 - Piscopiello è un'azienda nata nel 1978 che si è fatta conoscere per la produzione propria di articoli utili nel settore, l'azienda negli anni è cresciuta e si è fatta conoscere nel basso Salento dove l'azienda situa, ma con il passare degli anni sono iniziate a diffondersi le prime piattaforme tramite internet dove Piscopiello non è stata a guardare e ha creato il suo primo e-commerce online, tutto cantiere, il quale ha l'idea di far trovare in un unico negozio tutti i prodotti utili nel cantiere e in ambiente lavorativo come il semplice trabattello, o abbigliamento da lavoro , ma sul negozio online troverete prodotti utili come le macchine edili prodotti che in un cantiere possono risultare fondamentali, il loro catalogo è andato a crescere grazie alla popolarità che negli anni ad accaparrarsi e ora nel loro catalogo oltre ai prodotti di loro produzione troverete anche marchi come imer, azienda assai nota nel settore edile grazie alle sue macchine edili e strumentazioni che forniscono o u-power, uno dei marchi più famosi sul settore di abbigliamento da lavoro, poi però hanno voluto pubblicare i propri prodotti anche su altre piattaforme e hanno pensato di scorporare i propri prodotti da tutto cantiere e hanno creato trabattelli online un altro negozio online specializzato per la vendita di trabattelli e scale in alluminio , ma ovviamente hanno pubblicizzato tutti i loro prodotti e delle ditte di cui sono rivenditori in linea con lo standard dei sito.

Trabattelli su misura

Un servizio che viene molto richiesto nel settore dell’edilizia è la fornitura di ponteggi fissi o mobili, per questo tutti i negozi di trabattelli permettono anche di fornire dei preventivi per trabattelli, che ovviamente permetteranno alla persona di mettere nella richiesta del preventivo tutte le caratteristi-che fondamentali che sul posto di lavoro servono, poi sta all’azienda che dovrà fornire l’attrezzatura a seguire le richieste del cliente, ma una caratteristica fondamentale che produttore e cliente devo-no ricordare è che tutti i trabattelli devono comunque fare a delle leggi e normative che permettono all’azienda e all’utilizzatore finale di lavorare in sicurezza, come fare per sapere se state lavorando in sicurezza? Piscopiello insieme ai propri trabattelli fornisce un libretto di istruzioni che dovrete seguire nel minimo dettaglio per essere certi che la struttura è messa in protezione.

Servizio di assistenza

I vari negozi online creati dalla Piscopiello elogiano un'ottima servizio di assistenza al cliente pre e post vendita grazie al servizio di chat interno ai siti, ma anche tramite le 10 linee telefoniche presenti in azienda e il servizio di messaggistica famoso whatsapp dove verrete messi a contatto con il personale della Piscopiello che sarà lieto di seguirvi nel vostro ordine o aiutarvi nella ricerca del prodotto per voi.

Consegna in cantiere

Uno dei migliori servizi se si lavora nei cantieri è la possibilità di ricevere la propria attrezzatura direttamente in loco e Piscopiello garantisce la consegna anche presso il proprio cantiere basterà sia su tutto cantiere e trabattelli online di inserire nell' indirizzo di spedizione l’indirizzo del vostro cantiere, questa è diventata una caratteristica fondamentale per gli e-commerce che trattano lo stesso genere di articoli, perchè danno la possibilità al cliente di non bloccare mai i lavori e di rimanere in linea con la tabella di marcia.

Migliori marche

Il catalogo di questi e-commerce è sempre in costante aggiornamento, per proporvi una vasta scelta in base alle vostre esigenze, sul catalogo troverete le migliori marche come U-Power, Svelt, Imer e tanto altro che vi garantiranno un prodotto di ottima qualità e ve lo potrete accaparrare al miglior prezzo sul mercato, tutti i prodotti inoltre sono coperti di garanzia diretta del produttore quindi potrete essere assistiti anche in post vendita per la manutenzione del prodotto o in caso di malfunzionamenti da parte di essi.

Sicurezza di vendita

La vendita online è spesso soggetta a truffe collegate ai pagamenti ma sui negozi online dovreste trovare solitamente tutti i prodotti originali e con garanzia diretta verso il fornitore, cosa vuol dire, che se acquisterete un prodotto che non sia Piscopiello il prodotto partirà direttamente dal magazzino principale del fornitore e già da questo piccolo dettaglio avrete la sicurezza di avere un prodotto originale e testato, ma in caso di problemi in fase di utilizzo o di assistenza, il prodotto verrà analizzato con cura direttamente dal produttore che se parliamo di macchine edili o articoli simili è una caratteristica molto fondamentale perché possono presentarsi in fase di lavoro dei problemi e sarete costretti a bloccare i lavori, ma così sarà possibile ridurre al minimo i tempi.

Metodo di pagamento

Come accennato nel paragrafo precedente la vendita online spesso mette il cliente a rischio a truffe per questo i metodi di pagamento sono considerati la base di un negozio online, tramite il metodo di pagamento il cliente gestisce come meglio crede il proprio pagamento su tutti i negozi troverete molteplici metodi che vi garantiranno la sicurezza in fase di acquisto come il contrassegno che ormai non si è più tanto abituati a vedere su tutte le piattaforme, il contrassegno è il metodo più sicuro in acquisto, ma ha la sua pecca che non può superare un certo importo, ma questa mancanza la va a colmare paypal uno dei più sicuri metodi di pagamento che ci sono online che grazie al pagamento tramite il suo circuito permette una protezione al 100% del cliente, ma ci sono anche i metodi classici come bonifico e pagamento tramite carta, tutta queste scelte sono possibili sempre sulla maggioranza dei siti sta a voi scegliere il migliore e il più sicuro dal vostro punto di vista

Recensioni

In fase di acquisto le recensioni fanno il 90% del lavoro, perchè oltre alla descrizione che vi viene fornita col prodotto, una recensione torna utile al cliente per far capire se la descrizione è affidabile o meno, se l’ordine viene spedito nelle tempistiche indicate e tanto altro ,fanno risalto per Piscopiello le tante recensioni che vanno ad adempiere le loro piattaforme, e sicuramente vi aiuteranno a capire maggiormente l’articolo preso da voi in questione, ma perchè una recensione è cosi tanto importante? Una recensione è una libertà di espressione che una persona può avere verso il servizio richiesto per elogiare o rimproverare un avvenimento nel confronto di esso e da tutti i clienti vengono sempre analizzate perchè è un pensiero pienamente soggettivo e permette a chi la legge di avere ben chiaro il servizio

