Fermato per omicidio il figlio del 50enne il cui cadavere semicarbonizzato è stato trovato questo pomeriggio in un bosco di Buggiano in provincia di Pistoia. A quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, con problemi psichici, avrebbe accoltellato il padre a morte e poi avrebbe tentato di occultare il cadavere dandogli fuoco.