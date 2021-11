I dati restituiti da 'ITA.LI. – Italian Lives, Indagine sui corsi di vita in Italia'

Più della metà degli italiani ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Una famiglia su quattro non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa e una su tre dichiara di ricevere una retribuzione non adeguata ai propri sforzi e al proprio lavoro. Sono alcuni dei dati restituiti da 'ITA.LI. – Italian Lives, Indagine sui corsi di vita in Italia'.