Più di 25mila partite con il Conto BancoPosta Start Giovani

Sono state circa 25mila le partite effettuate dai clienti di Poste Italiane che si sono cimentati online per conoscere il Conto BancoPosta Start Giovani, impegnandosi in media per oltre 2 minuti a partita (sulle diverse piattaforme social TikTok, Facebook, Linkedin ecc.). Al termine della sperimentazione, anche attraverso mail commerciali e link alle pagine del sito di prodotto, sono stati aperti circa 1.400 nuovi conti correnti. Frutto di un progetto di co-innovazione di Poste Italiane con Open Italy Elis, insieme alla Startup Gamindo, è stato portato avanti un progetto per inventare e realizzare il videogioco. Obiettivo del web game sul Conto BancoPosta Start Giovani, si legge in una nota dell’azienda, è stato quello di condurre una automobile blu su una strada “sospesa”, indirizzandola sul percorso evitando di uscire fuori strada. Durante il tragitto, era necessario raccogliere icone bonus che ritraggono i prodotti di Poste Italiane. Innovativa la modalità in cui il cliente viene informato dei vari servizi: è stata posta una semplice domanda sul mondo BancoPosta alla quale era necessario rispondere a inizio del gioco o al nuovo tentativo dopo un errore di risposta. E durante il gioco si sono ottenute molte altre informazioni che in modo immediato e fruibile hanno reso il cliente più esperto delle proposte e dei vantaggi del Conto BancoPosta.