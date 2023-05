Antonelli: “Con la transizione energetica stiamo assistendo ad un profondo cambiamento del Paese che impatta i processi produttivi ma anche le persone. Più il Paese va verso la transizione energetica e più aumenta la fiducia nei consumatori. Bisogna andare avanti in questa direzione” ha spiegato Massimo Antonelli, CEO Italy and COO Europe West, EY in occasione dell’EY Energy Summit 2023 - Energy Reset.