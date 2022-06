Piunti (Conou): "Rigeneriamo oli naturali trasformandoli in una nuova risorsa"

“Noi come Conou, raccogliamo e rigeneriamo migliaia di tonnellate di oli minerali che sono un rifiuto pericoloso e cancerogeno. Dobbiamo dare ai diportisti un servizio efficiente così da poter consegnare l’olio usato perché se consegnato nel modo giusto, lo si può rigenerare. Un modo questo per aiutare l’ambiente, trasformando gli oli in una nuova risorsa senza andare a prenderli in Russia o Arabia Saudita”. Così il presidente di Conou, Riccardo Piunti, nel corso del suo intervento all’inaugurazione di un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati del Conou al Porto Turistico di Roma.