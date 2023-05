Piwi Vini super sostenibili di Antonella Danzo

Cosa sono i vitigni Piwi? Può esistere un mondo del vino di Solaris o di Cabertin? I vini Piwi sono veramente i vini del futuro e più di altri esprimono il concetto di vino naturale? Lo svela Antonella Danzo, sommelier vicentina e autrice nel libro "Piwi Vini super sostenibili" che partendo dal significato della parola, acronimo del termine tedesco "PilzWiderstandsfähig" (indica vitigni resistenti alle crittogamiche), racconta come nascono e quali sono i loro punti di forza, analizzando tutti i nuovi vitigni resistenti attualmente iscritti al Registro Nazionale della Vite. L'autrice si propone di far conoscere, anche al di fuori dei centri di ricerca o degli ambienti tecnici, la potenzialità di questi vitigni, in modo da poter assaporare con più consapevolezza la naturale espressione dei loro vini. È l'inizio di un viaggio attraverso le cantine che producono i vini "Piwi", oggi marchio di qualità, cercando di approfondire come è cambiata la qualità dei vini dalla nascita ad oggi.

“Spero che leggendo questo libro vi venga voglia di assaggiarli - commenta l’autrice - assaporando fino in fondo la loro natura e la loro espressione. Degustare un vino Piwi è una esperienza sensoriale nuova: la suggerisco ad ogni sommelier, winelover o appassionato”.

Il libro che consta di 184 pagine si divide in tre parti e otto capitoli. Cosa sono i PIWI; I nuovi vitigni resistenti; Il mio giro per cantine. “In Italia abbiamo il record per il numero di Denominazioni d’Origine e una innumerevole quantità di vitigni autoctoni. Nella Terra del vino questo è un patrimonio di valore che va mantenuto. Parallelamente si sta aprendo un mondo nuovo, strettamente legato ad una scelta ambientale e di sostenibilità e quindi alla nostra salute: uve prodotte con maggiore sostenibilità rendono il vino un prodotto che può rispettare meglio le aspettative dei consumatori. Viticoltura biologica e biodinamica, biodiversità, sostenibilità sono concetti che si fanno largo tra i consumatori, ma anche tra viticoltori ed enologi, decisi a ottenere vini di alta qualità sfruttando il suolo il meno possibile, rinunciando all’uso di pesticidi e altre sostanze chimiche. In quest’ottica sono nati i vitigni resistenti alle malattie funginee PIWI, i cui vini danno una risposta a tutte queste richieste, collocandosi sul cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. È un obiettivo comune a tutti i Paesi e a tutti gli individui, un ampio programma d’azione come previsto anche dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU)”.

I vini PIWI sono i vini del futuro e più di altri esprimono il concetto di vino naturale, Super-sostenibile. Vini Super-bio che accompagneranno le produzioni convenzionali, biologiche o naturali che siano, hanno ormai raggiunto una qualità equivalente a quella dei vini tradizionali, con un numero sempre più grande di nuove varietà. L’attuale esperienza con i PIWI sia nella viticoltura che nella vinificazione ha portato alla creazione di ottimi vini in bottiglia, adulti, rispettosi, pienamente centrati.

“Oggi PIWI può essere considerato come un marchio di qualità che i membri PIWI possono apporre sulle etichette dei loro vini prodotti integralmente da questa tipologia di uve – continua Antonella Danzo -. La parola PIWI è registrata in Italia dal 2015 come marchio commerciale (bevande alcoliche) di proprietà dell’Associazione Piwi International. Tutto ci conferma che la strada è quella corretta e che la qualità dei prodotti premia sia i produttori che il territorio”.

I vini PIWI rappresentano ancora una nicchia di mercato. Il grande pubblico ancora non conosce in maniera approfondita i pregi di tali produzioni. Tuttavia tutto ci porta a cogliere questa grande opportunità.

Piwi Vini super sostenibili di Antonella Danzo

Editore Navuss Edizioni, marzo 2023

Prezzo 36 euro

Adnkronos - Vendemmie