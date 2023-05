Pixel Fold, svelato il primo pieghevole di Google

Dopo essere apparso in render e leak, sono apparse in rete quelle che sembrano a tutti gli effetti essere le immagini ufficiali di Pixel Fold, il pieghevole di Google che segnerà il debutto del gigante di Mountain View nel mercato di nicchia (ma in crescita) dei telefoni con la cerniera. Il Pixel Fold avrà uno schermo esterno da 5,8 pollici, ma mostrerà il suo meglio con quello interno, una volta aperto, da 7,6 pollici. Il device sarà uno degli annunci di punta alla conferenza Google I/O del 10 maggio, durante la quale dovrebbe essere annunciato anche il prezzo al pubblico, sebbene alcune voci di corridoio avrebbero già svelato quello USA, che sarà di 1.799 dollari per il modello con 256GB di hard disk, che diventeranno 1.919 per quello con 512GB. Sempre al Google I/O verrà mostrato Pixel 7a, il modello economico di smartphone. Entrambi i modelli dovrebbero essere preordinatili da maggio negli Stati Uniti, ma come accade di solito con Google non sappiamo in quali mercati europei verranno lanciati, o se sarà neccessario attendere per l'arrivo del Fold da noi.