PlanetPay365 insieme all’ACF Fiorentina nel ritiro estivo di Moena (TN)

Il brand multiservizi del gruppo SKS365 presente con uno stand nel Viola Village adiacente al centro sportivo C. Benatti, dove ha luogo il ritiro precampionato del club toscano.

Moena (TN), 14 luglio 2022 – PlanetPay365 al fianco della ACF Fiorentina anche nella preparazione alla prossima stagione. La piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue la sua avventura al fianco del club toscano nella veste di Official Value-Added Services Partner. Dal 10 luglio, PlanetPay365 è tra i protagonisti del ritiro estivo dei viola a Moena (TN), sulle Dolomiti supportando la squadra negli allenamenti e nelle amichevoli in programma fino al 24 luglio. Il brand per i servizi a valore aggiunto campeggia su uno stand presso il Viola Village, il punto di ritrovo per tutti i tifosi della Fiorentina a seguito della squadra, situato nei pressi del centro sportivo "C.Benatti”. A disposizione di tifosi e visitatori un terminale operativo, attraverso cui è possibile usufruire dei servizi offerti da PlanetPay365 come l’acquisto delle Gift Card dei più famosi brand nazionali e internazionali. Nel corso delle due settimane di ritiro ci sarà spazio anche per l'animazione, con contest e altre iniziative per intrattenere il pubblico al seguito di Italiano e i suoi.

La presenza di PlanetPay365 in Val di Fassa rappresenta un’ulteriore conferma della sinergia vincente tra PlanetPay365 e l'ACF Fiorentina. Una prima stagione di sponsorship che ha consentito alla piattaforma multiservizi di aumentare la visibilità del brand e di espandere il business nel territorio toscano, attraverso la campagna di digital advertising che ha visto protagonisti quattro giocatori del club viola e altre iniziative di lead generation.

"In vista dell’inizio della prossima stagione, siamo lieti di essere presenti, insieme alla Fiorentina, anche nel ritiro di Moena, per supportare il club nella preparazione di una nuova entusiasmante stagione ricca di successi sia dentro che fuori dal campo - ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365 - La sinergia con un club così ricco di storia e fortemente radicato sul territorio rappresenta un fiore all'occhiello per il nostro business. Questa iniziativa intende valorizzare ancora di più il nostro progetto e continuare a svilupparlo nella giusta direzione”.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.