PlanetPay365 insieme con il Torino FC: live fino al 25 marzo il concorso "Tag&Win" dedicato ai tifosi granata

Torino, 20 marzo 2023 - Un'iniziativa speciale targata PlanetPay365 per celebrare la prima stagione di partnership con il Torino FC. È partita ufficialmente in occasione della partita di ieri contro il Napoli la terza puntata del concorso "Tag&Win", sviluppato appositamente dalla piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment - gruppo SKS365 per tutti i tifosi granata.

Fino a sabato 25 marzo basterà seguire la pagina Instagram @planetpay_servizi, commentare il post con l’hashtag #VinciPlanetPay e taggare due amici per avere la possibilità di vincere in maniera istantanea premi brandizzati del club (dalle magliette ufficiali ai biglietti per le partite) e Gift Card PlanetPay365. L'iniziativa "Tag&Win" si chiuderà il 2 maggio con la speciale estrazione finale alla quale potranno partecipare tutti coloro che non avranno vinto i premi in palio.

Lo speciale contest in sinergia con il Torino FC prosegue il percorso di virtuosa collaborazione con il club, iniziato lo scorso agosto nella veste di Official Partner della squadra granata. La partnership ha contribuito alla valorizzazione e fidelizzazione del brand PlanetPay365 sul territorio piemontese, e continuerà con nuove attivazioni e iniziative di engagement, volte a rafforzare il legame con i supporter granata e a valorizzarne la passione e l’entusiasmo.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative.