Playboy festeggia il suo sessantanovesimo compleanno su The Sandbox

Sulle orme delle scelte effettuate da molte imprese dei settori del consumo di lusso e del tempo libero, l’iconico magazine erotico Playboy ha aperto uno spazio nel metaverso di The Sandbox. La decisione cade in occasione del sessantanovesimo compleanno della testata, che ha organizzato una serie di eventi a tema. Tra le iniziative in programma, il lancio di una collezione NFT, Playboy Party People, un omaggio alle copertine che hanno fatto la storia del marchio, e un contest di 7 giorni dedicato agli utenti attivi sulla piattaforma virtuale.