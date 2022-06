“Playing for change”: Hard Rock Cafe Firenze ospita uno dei 50 concerti internazionali di beneficienza con l’esibizione di Giuseppe Scarpato e il suo Hillside Power Trio

Venerdì 24 giugno la band locale guidata dal noto chitarrista si esibisce nel tempio fiorentino del rock per l’unica data italiana dei concerti UNDISCOVERED che Hard Rock International organizza in tutto il mondo a sostegno di aspiranti artisti e gruppi locali in collaborazione con Playing for Change.

Firenze, 8 giugno 2022 - Hard Rock Cafe Firenze è fra i 20 palcoscenici del mondo selezionati da Hard Rock Cafe International per ospitare uno dei 50 concerti di artisti e band emergenti in collaborazione con Playing for Change e la Playing For Change Foundation per sostenere la musica di strada, i gruppi locali e unificare il mondo attraverso il potere della musica. Venerdì 24 giugno (ore 21.30) sarà l’Hillside Power Trio la band locale guidata dal noto chitarrista Giuseppe Scarpato a salire sul palcoscenico del cafe di Piazza della Repubblica, l’unico cafe italiano scelto da Hard Rock International insieme ad altri d’Europa, Nord America e Asia per accendere i riflettori su 50 gruppi emergenti del mondo. Da Barcellona a Memphis, gli ospiti degli Hard Rock Cafe potranno immergersi nella calda atmosfera della musica dal vivo e allo stesso tempo unirsi per una buona causa facendo una donazione a sostegno di artisti locali in tutto il mondo.

"Siamo entusiasti di collaborare con un'organizzazione eccezionale come Playing For Change per dare il via alla nostra serie di concerti UNDISCOVERED che offre agli artisti locali meritevoli un palcoscenico globale per mostrare i loro incredibili talenti", ha dichiarato Keith Sheldon, presidente della divisione Entertainment di Hard Rock International. "Come Hard Rock Cafe diamo continuità al solido legame con la comunità musicale che da oltre 50 anni supporta il nostro marchio, ma allo stesso tempo ci impegniamo ad accogliere artisti emergenti in viaggio per il mondo con la loro musica."

Il progetto Playing For Change è stato creato per ispirare e collegare il mondo attraverso la musica. Fondato nel 2002 con la convinzione che la musica abbia il potere di abbattere i confini e superare le divisioni, ha prodotto oltre 400 video, ha inciso brani di oltre 1.200 musicisti in 60 paesi e toccato il cuore di oltre 2 miliardi di spettatori attraverso video musicali, spettacoli e programmi scolastici.

La serie di concerti UNDISCOVERED accenderà i riflettori su artisti come la Playing For Change Band, Los Pinguos, Bikram Sambat, Modjorido, Whiskey 6 e molti altri, che avranno anche l'opportunità di esporre i loro cimeli negli Hard Rock Cafe in cui si esibiranno.

A Firenze, la band formata da Giuseppe Scarpato, chitarrista produttore e arrangiatore tra i più apprezzati del panorama italiano, Marco Polidori bassista legato all'ambiente blues e Gennaro Scarpato batterista e percussionista con strumenti provenienti da diverse parti del mondo, regaleranno al pubblico un'atmosfera coinvolgente e ricca di influenze e di stili musicali. Gli Hillside Power Trio nascono come band alla fine degli anni 90, dirompenti, spettacolari, adrenalinici con uno stile musicale molto vario e ricco di influenze spaziano dal rock al blues, dal funky al reggae. L’originalità dei loro spettacoli e delle loro interpretazioni attira la curiosità di molti artisti, primo fra tutti Edoardo Bennato, con il quale cominciano un’intensa attività di collaborazione che va avanti dal 1998 ad oggi. Vantano, inoltre, collaborazioni con: Piero Pelù, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Velvet, Emma, Negrita e molti altri ancora. Un trio energico e di altissimo livello musicale, capaci di proporre "cover" riarrangiate in modo unico e improvvisato.

Tra gli Hard Rock Cafe che partecipano al progetto vi sono: Barcellona, Kathmandu, Bali, Boston, Miami, Hollywood Blvd, Parigi, Seattle, Philadelphia, San Francisco, Bucarest, New Orleans, Key West, Johannesburg, London Old Park Lane, London Piccadilly Circus, Tokyo-Roppongi, New York, Atlanta, Nashville e Memphis.

Il programma completo dei concerti UNDISCOVERED di Hard Rock Cafe è consultabile al seguente link.

Per informazioni e prenotazioni dell’Hard Rock Firenze: tel. 055 – 277841; florence_social@hardrock.com https://www.hardrockcafe.com/location/florence/

Hard Rock International:

Con 253 sedi in 68 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, circa 86.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2021, Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Deloitte Private e The Wall Street Journal l’hanno, inoltre, designata quale azienda degli Stati Uniti con la miglior gestione e nel 2021 per il terzo anno consecutivo è risultata la catena alberghiera più performante secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power. Il marchio è di proprietà dell’entità madre HRI “Seminole Tribe of Florida”.

Playing for Change:

Playing For Change (PFC) è una BCorp (Onlus) creata per unificare il mondo attraverso il potere della musica. L'obiettivo principale di PFC è quello di registrare e filmare musicisti che si esibiscono nei loro ambienti naturali, combinare i loro talenti e il loro potere culturale attraverso la produzione di video innovativi chiamati Songs Around The World. La creazione di questi video ha motivato PFC a formare la Playing For Change Band e a fondare la Playing For Change Foundation, un'organizzazione no-profit 501(c)3 dedicata al supporto di programmi musicali per bambini di tutto il mondo.

La Playing For Change Foundation ha dato vita a 17 programmi musicali in 13 paesi, coinvolgendo giovani emarginati in diverse comunità in tutto il mondo. Oltre 40.000 persone sono state supportare grazie all’attività e agli sforzi della fondazione in tutte le regioni coinvolte nel programma e non solo.

Quest'anno, Playing For Change celebra il suo ventesimo anniversario e continua a creare speranza e ispirazione per il futuro del nostro pianeta e a diffondere la pace e l'unità attraverso la musica.

Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/

Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze

Italian PR Hard Rock Cafe - Adnkronos Comunicazione Nord Est

Roberta Stumpo, roberta.stumpo@adnkronos.com;

nordest.adnkronos.com