Playoff Nba, Butler trascina Miami a Boston: Heat-Celtics 2-0

Seconda vittoria in trasferta per la squadra della Florida nella finale a Est

I Miami Heat vincono 111-105 sul campo dei Boston Celtics anche gara 2 delle Finali della Eastern Conference e conducono 2-0 nella serie, che ora si sposta in Florida per gara 3 e gara 4. Il team della Florida, magistralmente guidato da coach Erik Spoelstra, conquista la vittoria grazie al parziale di 24-9 realizzato negli ultimi 6'37'' della partita. Miami viene trascinata ancora una volta da Jimmy Butler: il leader si accende nel finale e chiude con 27 punti, 9 dei quali nell'ultimo periodo. Accanto a lui, brillano Caleb Martin (25 punti dalla panchina) e Bam Adebayo (22). Boston va ancora al tappeto davanti al proprio pubblico nonostante i 34 punti di Jayson Tatum. Menzione speciale per Grant Williams: è lui, dopo una tripla realizzata a 6'37'' con i Celtics avanti di 9 (96-87), a commettere un errore esiziale. Esulta in faccia a Butler e lo provoca: arriva la reazione, Miami si accende e ribalta il match.