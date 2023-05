PlayStation 5 verso i 40 milioni di pezzi venduti

Sony ha dichiarato negli ultimi risultati finanziari di aver distribuito 6,3 milioni di PlayStation 5 nei tre mesi fino al 31 marzo 2022, portando la vendita di console a 38,4 milioni di pezzi. Si tratta di più del triplo dei risultati ottenuti nello stesso periodo nell'anno precedente, e vuol dire che Sony ha distribuito 19,1 milioni di PS5 in tutto l'anno fiscale 2022, battendo la previsione di 18 milioni. I guadagni dal software sono generalmente in salita, ma le unità distribuite calano da 70,5 milioni nel quarto quarto ai 68 milioni nello stesso periodo nel 2022. Gli utenti online di PlayStation Network sono aumentati, da 106 a 108 milioni, ma il numero di abbonati a PlayStation Plus rimane stabile a 47,4 milioni. Il guadagno di Sony per il quarto di anno fiscale è cresciuto del 35 per cento, ossia di circa 22,5 miliardi di dollari. Sony non ha rivelato l'impatto sulle vendite avuto da PlayStation VR2, il casco per la realtà virtuale di PS5 che è uscito proprio nel periodo preso in esame.