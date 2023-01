Plusvalenze Juve, penalizzazione di 15 punti: come cambierebbe classifica

E' 'solo' la sentenza della Corte d'appello Figc, quindi non una sanzione definitiva, ma la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus nel processo plusvalenze porta a visualizzare una classifica di Serie A diversa rispetto a quella attualmente espressa dal campo dopo 18 giornate. La Juve, con 37 punti, è terza in compagnia dell'Inter ad una lunghezza dal Milan e a -10 dal Napoli capolista. La formazione bianconera attualmente è in zona Champions, con 3 punti di vantaggio su Lazio, Atalanta e Roma. La penalizzazione, se confermata nei successivi gradi di giudizio, costringerebbe la squadra di Allegri a ripartire da quota 22 punti, nella fascia destra della classifica, a -12 dal quarto posto (di Lazio, Atalanta e Roma) e a +13 sulla zona retrocessione.