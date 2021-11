Pmi, Giorgetti firma decreto per fondo da 40 milioni

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi il decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie imprese creative. Si tratta di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti. Sono disponibili risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro. Potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche