PMI: il supporto di Eviblu per la comunicazione online

La digitalizzazione ha cambiato profondamente i diversi settori dell’economia, portando sfide importanti soprattutto per le PMI, le quali costituiscono il 90% delle aziende nel Belpaese. Scopriamo insieme perché avere al proprio fianco un’agenzia di comunicazione specializzata nel digitale come Eviblu, agenzia di Vicenza, in Veneto, che da anni supporta molte piccole e medie aziende sparse in tutte le regioni del territorio italiano.

Vicenza, 26/04/2023 - In economia si è soliti dire che le PMI sono il tessuto dell’economia italiana, dal momento che costituiscono la forma tipica dal punto vista imprenditoriale e ne sono la base fondante, oltre che il tipo di azienda più diffusa.

La Digital Revolution ha cambiato i parametri di competitività per le imprese, unendosi in questo ad un altro fenomeno che appare ormai consolidato da anni, la globalizzazione, dando ulteriore valore a un assioma tipico di quest’ultima: think local, act local – un punto di vista che porta a pensare a livello locale e ad agire con un approccio globale.

Il comparto online viene spesso inteso come un mercato separato da quello in presenza. Un errore, tuttavia, in quanto le ultime vicissitudini dimostrano come virtuale e reale si sviluppino ed esistano di pari passo.

Allo stesso tempo, conoscere i meccanismi tipici dell’online e saperli “maneggiare” con attenzione appare sempre più necessario: non stupisce, quindi, che abbiano preso sempre più presa nuove figure professionali come il consulente google ads la cui competenze sono molto più ancorate con la formazione del passato di quanto non si possa pensare.

Per le aziende, comunicare online non è più un’opzione, ma una necessità. Questo vale soprattutto per le PMI, che devono sfruttare al meglio le opportunità offerte dal web per farsi conoscere, fidelizzare i clienti e aumentare le vendite.

Per questo avere al proprio fianco realtà specializzate nei diversi aspetti della Digital Communication appare quanto mai essenziale, con la preferenza verso quelle che hanno al loro interno tutte le competenze necessarie per affrontare a testa alta le nuove sfide della modernità. Una delle web agency più interessanti nel panorama italiano per quanto riguarda il supporto alle PMI per aumentare la propria visibilità in rete e le vendite è prorio Eviblu di D’Agostino Matteo. Scopriamo perché.

La promozione online e il ruolo di Google Ads

La pubblicità è un aspetto centrale per tutte le aziende. Le piccole e medie imprese non fanno eccezione, con una differenza sostanziale rispetto alle realtà più grandi e alle multinazionali in particolare: il budget.

È qui che gli strumenti attualmente disponibili sul web riescono a fare la differenza, dal momento che richiedono investimenti spesso più contenuti e alla portata, ma che saper utilizzare al meglio risulta quanto mai complesso.

Una delle nuove figure professionali che si rivela sempre più importante avere al proprio fianco è il consulente Google ads, essenziale per promuovere la propria attività attraverso quello che è diventato il canale principe della comunicazione digitale: Google.

Di cosa si occupa? Della gestione delle campagne a pagamento proprio su Big G., qualcosa diventato indispensabile per le aziende e i professionisti, comprese le attività che operano a livello locale.

Si tratta di campagne PPC, ovvero Pay-Per-Click, in cui si paga unicamente nel momento in cui l’utente arriva sull’annuncio e ci clicca sopra. Quando risultano gestite nel modo opportuno, garantiscono un Ritorno di Investimento (ROI) di alto livello, contribuendo al fatturato dell’azienda.

Cos’è Google Ads e come utilizzarlo al meglio

Google Ads è uno strumento che ha una storia al centro della quale si sono succeduti diversi cambiamenti e gli aggiornamenti sono continui.

Per il suo utilizzo appare quanto mai necessario affidarsi a dei professionisti che hanno le giuste competenze, diversamente il rischio è quello di trovarsi a raggiungere l’effetto opposto rispetto a quello desiderato: aver investito senza ottenere i risultati sperati.

Tra le competenze di Eviblu troviamo il fatto di essere un’azienda Google Partner certificata da ormai diversi anni: ha quindi tutte le carte in regola per affiancare le aziende nella pubblicità a pagamento sul motore di ricerca, il quale è il primo a garantirlo.

Pertanto, sono diverse le campagne di comunicazione che si possono realizzare con la pubblicità a pagamento su Google. Tra queste ci sono quelle di remarketing, display advertising, Google Shopping, tramite rete AdSense e video su YouTube e via dicendo.

Si basano sull’utilizzo di parole chiave e comportano un lavoro di analisi preliminare che richiede tempo, intuito ed esperienza, così da individuare le modalità di volta in volta più adatte.

Una web agency qualificata nella gestione delle campagne Google Ads come Eviblu permette di ottenere servizi specializzati e un focus costante sul ROI, dando modo di ottimizzare la visibilità della singola realtà di business.

Un aspetto che si rivela quanto mai essenziale per le piccole e medie imprese, per le quali va integrato all’interno di una strategia di marketing complessiva, pensata a misura delle esigenze e delle risorse che l’impresa ha modo di investire.

Lead Generation: come farsi trovare dai clienti ideali

Se vuoi far crescere la tua piccola o media impresa in Italia, non puoi ignorare la potenza delle campagne lead generation. Si tratta di strategie mirate a catturare l’attenzione e la curiosità di chi visita il tuo sito o i tuoi canali social e a trasformarlo in un potenziale cliente. Come? Raccogliendo i suoi dati e offrendogli contenuti e soluzioni su misura per le sue esigenze e le sue domande. In questo modo, lo convincerai che il tuo prodotto o servizio è quello che fa per lui e lo porterai a compiere l’azione che desideri.

Quando si parla di lead generation si fa riferimento a un cliente ben preciso, ovvero quello ideale per l’azienda: non si va a pescare a caso in un mare pieno di pesci, si definisce già alla base chi sono le persone interessate.

Gli strumenti della Lead Generation sono tra i più efficaci del marketing contemporaneo, soprattutto quando utilizzati in combinazione con Google Ads o con la SEO, come viene fatto in Eviblu. La lead generation aiuta infatti ad ottenere risultati degni di nota per il fatturato anche nel breve periodo, per poi aumentare la portata dei risultati grazie alla fidelizzazione e alle strategie di remarketing. Ecco perché si tratta di qualcosa di così importante per qualsiasi azienda.

Verso un approccio multichannel

Le PMI basano tradizionalmente il proprio business su una pratica tanto antica quanto valida ancora oggi, la quale rappresenta un po’ la cartina tornasole del valore di un’impresa sul mercato: il passaparola.

Qualcosa che è possibile implementare attraverso gli strumenti dell’online, se si hanno le competenze su come utilizzarli. Google Ads e Lead Generation, sui quali ci siamo concentrati, sono soltanto due dei più importanti e il futuro va verso la personalizzazione delle strategie di marketing, nonché l’adozione di un approccio multichannel, con la realizzazione di un mix di canali online e offline. Un’evoluzione ancora in corso e per la quale occorre farsi trovare pronti.

Insomma, le PMI italiane hanno davanti a sé una grande opportunità di crescita e di successo, se sapranno sfruttare al meglio le potenzialità del web. Ma non basta improvvisare o affidarsi al caso: occorre studiare, aggiornarsi e affidarsi a professionisti web marketing qualificati come Matteo D’Agostino, titolare di Eviblu e consulente marketing. Solo così potranno vedere la loro visibilità aumentare nel corso del tempo e potranno far parlare di sé in modo positivo, convincendo i clienti a sceglierle. E magari, a raccontarlo anche ai loro amici.

Perché il passaparola non passa mai di moda!

