Pneumatici invernali: smentiamo 4 falsi miti

(Roma, 2 marzo 2021)

Gli pneumatici invernali sono ben conosciuti e apprezzati da numerosi automobilisti, tuttavia sono ancora circondati da alcuni falsi miti: bisogna smentirli

Gli pneumatici invernali fanno ormai parte della dotazione di numerose vetture e gli automobilisti hanno imparato a conoscerli, oltre che ad alternarli in base al periodo dell’anno con gli estivi. Tuttavia sopravvivono diversi falsi miti che riguardano le gomme termiche, radicati nel pensiero comune nonostante le smentite e le precisazioni provenienti sia dagli esperti del settore che dai costruttori di pneumatici: ecco perché è importante fare chiarezza, soprattutto per quegli automobilisti che hanno dei dubbi riguardo a tale tipologia di coperture e sono scettici, indecisi se affidarsi o meno a questo prodotto per le loro auto. Andiamo perciò a smentire 4 falsi miti sui pneumatici invernali, che riguardano le loro caratteristiche, il funzionamento e soprattutto le prestazioni che sono in grado di offrire.

Pneumatici invernali: 4 falsi miti da smentire

1 - Le gomme invernali servono solo su strade innevate: FALSO. I pneumatici termici sono adatti all’uso in qualunque condizione si presenti durante la stagione fredda, quindi neve ma non solo; si rivelano infatti la soluzione più efficiente anche su ghiaccio, strada bagnata e asciutta, offrendo perciò un supporto totale all’automobilista sia nelle situazioni critiche che in quelle standard, garantendo sempre la sicurezza di cui si necessita. Sono studiati per funzionare al meglio con una temperatura inferiore ai 7°C, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, possono infatti affrontare in maniera adeguata pioggia, neve e ghiaccio.

2 – Gli pneumatici invernali sacrificano il comfort di guida: FALSO. Molti automobilisti ancora oggi sono portati a pensare che le gomme termiche incidano negativamente sul comfort di guida, per via anche della maggiore rumorosità dovuta alla presenza di lamelle e scanalature più profonde sul battistrada. Si tratta di un retaggio del passato, grazie all’evoluzione tecnologica il comfort al volante resta elevato pure con le gomme invernali, studiate e progettate appunto per far fronte alle condizioni più critiche della stagione fredda ma senza compromettere altri aspetti importanti, come appunto il comfort e la silenziosità del pneumatico. Questi parametri sono sottoposti a test e non rispettarli significa pregiudicare la funzionalità del prodotto.

3 - Le gomme invernali non permettono di raggiungere elevate velocità: FALSO. Anche con a bordo i pneumatici invernali si può incorrere nel ritiro della patente causa velocità elevata, ciò significa che possono viaggiare a velocità sostenuta. Non mancano casi di automobilisti fermati perché guidavano in autostrada oltre il limite consentito (130 chilometri orari) con a bordo gomme invernali, quindi questo mito è assolutamente falso e per certi versi inspiegabile. Sono altri i dispositivi con cui bisogna moderare decisamente la velocità, come ad esempio gomme chiodate e catene, peraltro utilizzabili solo in determinate circostanze, ovvero quando sulla superficie stradale sono presenti ghiaccio o neve abbondante, ed ecco spiegato perché non è possibile raggiungere alte velocità quando li si monta.

4 - È possibile installare solo due gomme invernali invece di quattro: FALSO. A bordo della vettura devono essere presenti sempre quattro gomme identiche per dimensioni e caratteristiche, quindi è vietato l’utilizzo di sole due gomme invernali magari affiancate a due all season o - peggio ancora - a due estive. Questo perché si avrebbero differenti livelli di aderenza fra i due assi, rendendo la vettura instabile e il suo comportamento imprevedibile. Ciò aumenterebbe parecchio i rischi al volante, soprattutto in una stagione già di per sé insidiosa come quella invernale. Per affrontare i mesi più freddi, dunque, gli automobilisti hanno a disposizione due possibilità: le gomme invernali oppure le quattro stagioni, da montare rigorosamente su tutte e quattro le ruote, evitando mix che possono rivelarsi decisamente pericolosi.

