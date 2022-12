Pneumatici online: cosa c’è da sapere

Malo (Vi), 21 dicembre 2022.Le gomme sono una parte cruciale per tutti i veicoli automobilistici. Si trovano predisposte secondo diverse tipologie da valutare a seconda delle condizioni abituali di percorrenza e del numero di chilometri fatti durante l’anno, oltre che in relazione alla stagione.

Accanto ai modelli di ultima generazione sono sempre di più le proposte per quanto riguarda la vendita gomme usate online: un servizio capace di far risparmiare non poco sull'acquisto degli pneumatici a fronte di prodotti di qualità, a patto naturalmente di sapere quali parametri valutare.

In questo articolo vi proponiamo una piccola guida per quanto riguarda la valutazione delle gomme usate disponibili sul web. Una soluzione che se predisposta con le opportune accortezze permette di guidare in totale sicurezza, a fronte di un investimento alquanto contenuto.

A cosa servono gli pneumatici?

Partiamo dalla base, ovvero ponendoci una domanda generica ma che si rivelerà utile per capire quali gomme preferire: a cosa servono gli pneumatici? Le principali funzioni sono:

●sostenimento del carico della vettura;

●trasmissione della forza motrice e di quella frenante;

●compensazione della forza centrifuga in presenza di una curva;

●migliore sospensione del veicolo.

Oltre a verificare l’opportuno stato delle gomme almeno una volta al mese, in particolare il livello del gonfiaggio, un parametro essenziale è rappresentato dalla profondità del battistrada, la quale influisce sul movimento del veicolo e sulla sua aderenza rispetto al manto stradale.

Un battistrada più profondo, pertanto, riesce a garantire una maggiore aderenza. Un aspetto essenziale durante la stagione più fredda dell’anno o in presenza di fenomeni atmosferici quali neve, pioggia e ghiaccio.

Le tipologie principali di pneumatici

Il battistrada può essere sia simmetrico che asimmetrico, per quanto riguarda il disegno.

Nel primo caso lo pneumatico presenta un disegno perfettamente speculare tra le due parti laterali.

Nel secondo, invece, la parte interna ha intagli differenti rispetto a quella esterna. Si tratta di gomme predisposte per una maggiore velocità, in grado di assicurare allo stesso tempo un drenaggio dell’acqua ottimale.

Questa rappresenta la prima distinzione fondamentale per quanto riguarda le tipologie di pneumatici, ma non è la sola. Sono presenti ulteriori categorie rispetto alla presenza o meno della camera d’aria, a cui vanno aggiunti gli pneumatici cosiddetti pieni.

La classificazione più comune è tuttavia rappresentata dalla divisione in pneumatici termici (estivi e invernali) oppure quattrostagioni. Ogni categoria presenta ulteriori sottocategorie.

In sostanza, a fronte di una percorrenza annua superiore ai 10.000/15.000 km risulta preferibile l’alternanza di due treni di gomme, uno per il periodo dell’inverno e uno per quello dell’estate, in modo particolare quando le condizioni d'asfalto sono quanto mai delicate.

Per una circolazione prevalentemente cittadina e non troppo impattante dal punto di vista dei chilometri le gomme 4 stagioni appaiono una valida alternativa, soprattutto quando dotate della sigla “M + S”, ovvero Mud & Snow, fango e neve: la qualità è superiore in presenza di fenomeni atmosferici potenzialmente più problematici alla guida come quelli della fredda stagione.

Perché scegliere pneumatici usati online?

I motivi per cui preferire un treno di gomme online sono diversi. Partiamo dagli elementi a favore per quanto riguarda gomme usate certificate e di qualità, le quali si rivelano oltre che altrettanto affidabili di quelle nuove, capaci di garantire i seguenti benefici:

●prezzo inferiore a quello degli articoli nuovi;

●possibilità di scegliere tra un ampio assortimento sia per quanto riguarda il disegno del battistrada sia la mescola. Non mancano nemmeno le soluzioni 4 stagioni con la sigla M + S;

●si tratta di pneumatici ricondizionati da specialisti e perciò pensati per assicurare prestazioni di alto livello;

●impatto inferiore sull’ambiente;

●durano a lungo, soprattutto se vengono effettuate le opportune opere di manutenzione.

Tali vantaggi appaiono ulteriormente ampliati nelle soluzioni online, realizzate secondo livelli top di gamma a fronte di costi ulteriormente contenuti, con un assortimento impareggiabile unito a un servizio clienti dedicato e sempre disponibile.

Si potranno scegliere le gomme comodamente da casa, dal proprio smartphone e pc, prendendosi il tempo necessario per fare le valutazioni del caso, così da essere sicuri di aver ordinato il meglio.

I parametri da considerare nella scelta

La prima cosa da conoscere per poter scegliere le giuste gomme usate sono naturalmente le proprie abitudini, tanto in termini di numero di km percorsi quanto per quanto concerne le condizioni in cui si trova abitualmente il proprio territorio di circolazione. In questo modo si potrà capire quale pneumatico preferire.

Altro accorgimento essenziale è quello di leggere e verificare quanto stabilito dal costruttore all’interno del libretto di circolazione dell’auto.

Qui si trovano indicati specifici parametri per quanto riguarda le misure delle gomme, ovvero la larghezza, l’altezza, il diametro, l’indice di velocità e quello di carico.

Quest’ultimo dato si rivela particolarmente importante, in quanto definisce la portata massima che può presentare una gomma a fronte di una corretta pressione di gonfiaggio: sono compatibili sia gli indici pari sia quelli superiori rispetto a quelli presenti sulla carta di circolazione.

Il codice di velocità, invece, interessa la velocità massima di utilizzo della gomma. Nel periodo invernale è possibile dotare la propria auto con soluzioni che presentano tale parametro secondo un numero più basso rispetto a quello riportato nel documento.

Le indicazioni della carta di circolazione non vanno prese alla leggera: è bene sempre verificarle quando si procede all’acquisto, questo sia che lo si effettui online sia in presenza, affidandosi a un professionista.

Il rischio, diversamente, è quello di andare incontro a possibili pericoli mentre ci si trova alla guida, oltre che di incorrere in sanzioni. Uno dei vantaggi di ottenere gli pneumatici online è dato dalla presenza di schede dettagliate che presentano tutti i parametri ben in evidenza.

Infine, a partire dal 2009 e in virtù di quanto stabilito dall’Unione Europea, è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura per le gomme, sia per le auto sia per tutte le altre tipologie di veicoli. Un discorso che vale anche per l’acquisto degli pneumatici usati online, per i quali appare consigliabile dare un’occhiata all’etichetta in allegato.

Conclusioni

L’acquisto delle gomme usate presso portali specializzati come quelli attualmente disponibili sul web è qualcosa di sicuro, se il sito è realmente competente e si sa cosa guardare. Senza pericoli alla guida ma solo benefici.

Gomma Discount

Via Montello, 37 – 36034 Malo (Vicenza)

Tel. 0445 185 0214

Email: info@gommadiscount.com