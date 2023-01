Pnrr, 170 mln per 70 progetti della filiera carta e cartone

“I fondi del Pnrr, cui accedono aziende che rappresentano l’intera filiera della carta e del cartone, daranno nuova spinta al percorso virtuoso della raccolta differenziata, selezione e riciclo dei materiali cellulosici: nel 2021 sono state raccolte circa 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone e nel solo comparto degli imballaggi il tasso di riciclo ha superato l’85%”. Così Carlo Montalbetti, direttore Generale di Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi sugli stanziamenti sulla graduatoria definitiva del Pnrr per il comparto della carta e del cartone che stanzia circa 130 milioni di euro per la realizzazione di 70 progetti: il 64% riguarda l’area Centro-Sud del Paese, il 36% il Nord Italia.

“Si tratta dunque di risorse preziose per il comparto, utili anche per ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese e innovarne l’impiantistica: un importante risultato, supportato fin dall’inizio dal Consorzio e dalle Associazioni rappresentative della filiera", afferma.

"Adesso - conclude - si apre la fase di attuazione dei progetti, fondamentale per rafforzare la circolarità del settore cartario, modello di economia circolare, e per consolidare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea”.