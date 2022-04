Pnrr, alla Basilicata 10 mln per interventi di recupero dell'architettura rurale

La giunta regionale della Basilicata ha approvato l'avviso pubblico relativo ai fondi per l'attuazione dell'investimento 2.2 (M1.C3) del Pnrr ''Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale''. Alla Basilicata il Ministero della cultura ha assegnato oltre dieci milioni di euro per sostenere progetti di recupero e valorizzazione di edifici storici rurali (mulini ad acqua o a vento, frantoi, masserie, jazzi, scuole rurali, habitat rupestre, ecc.), di elementi della cultura, religiosità, tradizione locale (cappelle, chiese rurali, edicole votive) e progetti di manutenzione dei paesaggi rurali. L'avviso è rivolto a soggetti privati e del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.

''L'investimento - ha dichiarato l'assessore all'ambiente e al territorio Cosimo Latronico - è una preziosa opportunità per implementare buone pratiche di attenzione e fruizione del territorio rurale, scenario centrale nella costruzione del piano paesaggistico regionale in quanto depositario di storia, di valori e di cultura identitaria della Basilicata''. L'assessore lucano ha auspicato ''ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati''. L'avviso ''a breve sarà pubblicato'' e ''sarà possibile presentare le candidature dei progetti''.