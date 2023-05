Pnrr, Bocca (Federalberghi): "Importante sostegno a investimenti ma non è sufficiente"

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "ha realizzato delle importanti opportunità di sostegno agli investimenti, che abbiamo apprezzato ma non possono essere considerate sufficienti". E' quanto sottolinea il presidente di Federalberghi Confcommercio Bernabò Bocca nella sua relazione alla 73esima assemblea nazionale della federazione sabato a Bergamo. "Occorre definire uno strumento che sostenga in via ordinaria la riqualificazione delle strutture, con un bando a sportello, - suggerisce il numero uno di Federalberghi - abbandonando la frustante esperienza del click-day. La misura potrebbe essere finanziata con una quota delle risorse della tassa di soggiorno ed eventualmente cofinanziata dalle regioni attingendo alle risorse europee".