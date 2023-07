Pnrr, Bonomi: "Fare l'interesse del Paese, non scadere nella polemica politica"

"Bisogna concentrarsi sui progetti che portano alla crescita potenziale del Pil del Paese. Non vorrei che si scadesse nella polemica politica e vorrei si guardasse l'interesse del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di una conferenza stampa a Milano sulla mostra dedicata a Leonardo da Vinci che inaugurerà la sede di Confindustria a Washington.

“Cinque Stati hanno già modificato il Pnrr e non è un problema solo italiano, sono cambiate alcune condizioni e anche le esigenze - ha sottolineato Bonomi -. Dobbiamo guardare ai progetti che riusciamo a realizzare nei tempi previsti e quali portano alla crescita del Pil. Non ci dobbiamo dimenticare che stiamo indebitando il Paese e i giovani. Come si fa nelle imprese ci si indebita per crescere”.