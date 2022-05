"Penso che il Pnrr vada rivisto, la Ue deve pensare alle risorse che sono necessarie per la nuova emergenza". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervistata da Bruno Vespa, presso la Masseria di Reni. "Ci troviamo di fronte a una nuova economia di guerra, più grave del deficit dovuto alla pandemia", sottolinea. "Si deve oggi pensare a un piano Marshall per l'Europa, la crisi non può pesare su alcuni paesi più che su altri", conclude.