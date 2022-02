Pnrr: Cgil Palermo, 'Sicilia indietro, più risorse umane per non perdere sfida'

"La nostra grande preoccupazione è che non siamo pronti a gestire la grande messa di risorse del Pnrr perché le pubbliche amministrazioni, i comuni, le città metropolitane e, in generale, la pubblica amministrazione in Sicilia non è purtroppo attrezzata in termini di competenze e di risorse umane a predisporre i progetti che servono". E' l'allarme lanciato dal segretario della Cgil Palermo, Mario Ridulfo, per il quale basta il dato dei Piani integrati per la rigenerazione urbana, misura prevista dal Pnrr di quasi 3 miliardi, di cui il 40 per cento per le regioni del Sud.

"Dei 500 progetti presentati, per oltre il 90 per cento si tratta di progetti che arrivano dal Nord Italia - dice -, motivo che ha spinto i comuni settentrionali a chiedere risorse aggiuntive". Da anni, è l'analisi fatta dalla Cgil Palermo, si parla di 'Piano per il Sud', 'Piano per la Sicilia', 'Patto per Palermo', 'Zes', 'Zone franche urbane' e di tutta la programmazione delle risorse stanziate con i fondi comunitari e dello Stato. "Piani rimasti per lo più sulla carta", dice il sindacato.

"Per questo chiediamo che le risorse del Pnrr siano aggiuntive e non sostitutive di quelle già esistenti – sottolinea Ridulfo -. Da anni ci propongono gli stessi progetti e gli stessi piani di sviluppo, come quelli per la viabilità, che non riescono a trovare soluzione. Anche progetti che riguardano la quotidianità, come il ponte Corleone a Palermo. Opere semplici, che nel resto d'Italia sarebbero state affrontate e risolte nel giro di 6 mesi". Per non perdere la scommessa del Pnrr, la Cgil sollecita a costruire le condizioni che permettano ai comuni, alle amministrazioni pubbliche, al sistema delle imprese di poter utilizzare queste risorse.

"Ci vogliono competenze e risorse umane, per affrontare la sfida che abbiamo davanti. L'occasione del Pnrr, che ci dà paradossalmente la pandemia – conclude il segretario Cgil Palermo - rappresenta un'occasione irripetibile, per noi e per la prossima generazione. Occorre che governo nazionale, regione e governo degli enti locali si mettano nelle condizioni di rinforzare in termini competenze e risorse umane i propri uffici. Vogliamo impedire che il Pnrr sia l'ennesima beffa".