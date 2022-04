Pnrr, Csel: tavolo tecnico on line su appalti e regole contabili

Nato come risposta alla crisi pandemica, l’attuazione del Pnrr deve fare i conti oggi con nuove emergenze, di natura diversa, e con una serie di difficoltà connesse che rischiano di ritardare i lavori previsti e quelli già avviati. Nonostante i problemi legati all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, è imperativo portare avanti gli appalti necessari per sfruttare gli investimenti finanziati dal Piano e conoscere le regole contabili e di rendicontazione ad essi connesse.

Proprio su questo verterà il Tavolo tecnico n. 4-2022 del Progetto 'Next generation Eu: EuroPA Comune' (www.nextgeneration-eu.it), dal titolo 'Gli appalti e le regole contabili del ‘Pnrr'. L’obiettivo è quello di sciogliere i principali nodi legati all’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche alla luce delle novità introdotte dal Dl. n. 77/2021 (c.d. 'Decreto Semplificazioni-bis'), nonché quelli relativi agli aspetti contabili ad essi connessi.

L’evento vedrà la partecipazione di Paola Mariani - Ragioneria generale dello Stato, Piergiorgio della Ventura - presidente di coordinamento Sezioni Riunite Corte dei conti in sede giurisdizionale, Giuseppe Ferraina - Responsabile per contabilità ed equilibri di bilancio e area analisi dati e manovre finanziarie Ifel, Domenico Casalino - ex ad Consip e senior advisor procurement, ict, logistica, Cyber Partners S.p.A., Mariarosa Barazza - presidente dell'associazione comuni marca trevigiana e rappresentante piccoli comuni Anci Veneto, Alessia Rinaldi - responsabile area consulenza giuridica enti locali presso Centro Studi Enti Locali - e Livio Lai, responsabile area formazione finanziata e assistenza tecnica, Centro studi enti locali.

Il Tavolo tecnico è stato organizzato nell’ambito del Progetto informativo e divulgativo gratuito denominato 'Next Generation Eu – EuroPA Comune', organizzato dal Dipartimento Economia e Management dell’Università di Pisa e da Centro studi enti locali, le cui adesioni hanno superato quota 3.200, tra amministrazioni comunali e società pubbliche. La partecipazione al Tavolo tecnico in videoconferenza (inizio diretta ore 10.00) è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al progetto. Maggiori informazioni alla pagina dedicata, www.nextgeneration-eu.it/gli-appalti-e-le-regole-contabili-del-pnrr-29-aprile-2022.