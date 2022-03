Pnrr, D'Amato: '673 mln per sanità del Lazio, 170 case di comunità'

La Missione 6 del Pnrr per il Lazio “ammonta a 673 milioni di euro con alcune linee di finanziamento che si dividono nel rafforzamento della sanità territoriale, con le case della comunità, nelle centrali operative territoriali, e negli ospedali di comunità, poi l’ammodernamento del parco tecnologico, l'antisismica e l'ammodernamento del parco digitale ospedaliero”. Lo ha ricordato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, alla presentazione, a Roma, degli investimenti del Pnrr nel Lazio, alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Saranno 170 le case di comunità “recuperando il patrimonio esistente non utilizzato o sottoutilizzato”, ha precisato l’assessore. Saranno invece 298 le nuove apparecchiature tecnologiche finanziate (Tac, risonanze, ecografi) per le aziende sanitarie. Le case di comunità “saranno luoghi popolati da professionisti del territorio - ha aggiunto D’Amato - innanzitutto di medicina di medicina generale, poniamo attenzione ad alcuni nuovi percorsi di formazione, partiti anche all’università Sapienza, come il medico del territorio”.