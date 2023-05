Pnrr, Decaro: "Risorse importanti, 6,5 mld per la ciclabilità, ma cambiamo stili di vita"

"Nelle città nascono nuove domande e oggi c'è una domanda importante di mobilità sostenibile a cui dare delle risposte. Le città, soprattutto quelle più grandi, sono luoghi in cui si trovano soluzioni a problemi, sono impegnate nella transizione ecologica e oggi abbiamo anche l'opportunità di utilizzare risorse importanti, quelle del Pnrr, 6,5 miliardi di euro per la mobilità ciclistica, per realizzare piste ciclabili per il collegamento tra sedi universitarie e per fini anche turistici. Tecnologie, infrastrutture e tante risorse, bisogna però cambiare lo stile di vita all'interno delle nostre città per contrastare i cambiamenti climatici e permettere la transizione ecologia". Così il presidente di Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, a margine della seconda giornata di Eco, festival della mobilità sostenibile in corso a Padova.