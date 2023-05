Pnrr, Dombrovskis: 'accelerare riforme e investimenti'

Il "termine ultimo" per l'attuazione delle "riforme e degli investimenti" previsti dai Pnrr "è il 2026. Anche se è sempre stata una tempistica ambiziosa, la priorità ora è accelerarla". Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, ieri sera a Strasburgo. Gli Stati membri , continua, "dovrebbero compiere ogni sforzo per presentare le richieste di pagamento in tempo, sulla base dell'adempimento delle riforme e degli investimenti, in linea con i tempi stabiliti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Ciò consentirà di erogare i fondi in modo ordinato e tempestivo".

"In circostanze eccezionali - prosegue Dombrovskis - qualora uno Stato membro non raggiunga una tappa o un obiettivo in tempo, può comunque presentare una richiesta di pagamento e accettare un pagamento parziale. In questi casi, avrebbe altri sei mesi per raggiungere la tappa o l'obiettivo" in questione, continua.

"Da quando il regolamento di modifica della Rrf è entrato in vigore il primo marzo, abbiamo chiesto agli Stati membri di presentare i loro piani rivisti" includendo RePowerEu "il prima possibile. Dovrebbero sfruttare al meglio l'imminente revisione dei piani, aumentando al contempo il livello di ambizione" aggiunge Dombrovskis. "E, date le scadenze ravvicinate - conclude - i Paesi membri dovrebbero tenere presente la necessità di attuare rapidamente le riforme e gli investimenti individuati e affrontare eventuali strozzature nell'assorbimento. Mi congratulo con l'Estonia, primo Stato membro a presentare una proposta per modificare il suo Pnrr e includere un capitolo RePowerEu".