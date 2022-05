Pnrr, Draghi: "Mi pare siamo a ottimo punto, gran parte obiettivi entro 20 giugno"

"Oggi c'è stata un riunione del Cdm, una riunione positiva in cui abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del Pnrr che devono essere raggiunti entri fine giugno. Sono molto tranquillo che gli obiettivi saranno tutti raggiunti". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Oggi sono molto più sereno dei giorni scorsi. Avendo raggiunto l'accordo su balneari che era un po' l'ultimo aspetto, il resto è tutto già approvato, l'orizzonte si schiarisce sensibilmente".

"Il programma di governo va avanti e va avanti bene" aggiunge Draghi. "Anche sugli obiettivi intermedi siamo a un ottimo punto e ben prima del 30 giugno" potremmo raggiungerli, anzi "gran parte potranno essere raggiunti entri il 20 giugno".

"Oggi è stata una giornata intensa e positiva, per il governo e credo anche per il Paese - spiega -. Ho avuto un incontro eccellente col Presidente algerino Tobboune, sono state firmate delle intese e abbiamo valutato un lungo elenco di progetti che si possono fare insieme. Ci sono una serie di opportunità per il Paese", conclude, che passano per una "collaborazione più estesa di quanto mai fatto in passato".