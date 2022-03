Ciclo di incontri sull’energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione

Secondo appuntamento – giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l’obiettivo di fare il punto sul passaggio all’uso prevalente delle fonti rinnovabili.

Durante l’incontro, che si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello 165, si parlerà di “PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta”, e si analizzerà l’esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott. Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori: Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta (Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione Piemonte).

“I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell’energia. Questa guerra ha provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e puntuali nell’attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo e decarbonizzazione”, ha dichiarato l’avv. Fabrizio Ventimiglia.

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da Confservizi CISPEL Lombardia e dall’Ordine degli Ingegneri di Genova. E’ inoltre organizzato in presenza, con accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658.

Sarà possibile seguire l’incontro anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi).