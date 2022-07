Pnrr, Fava: "Ruolo di garanzia della Corte Conti è decisivo per l'attuazione"

"La funzione consultiva della magistratura contabile, prevista dall’art. 7, c. 8, della legge n. 131/2003, sotto forma di pareri in tema di contabilità pubblica resi dalle Sezioni regionali della Corte agli enti locali riveste un rilievo fondamentale. Questo ampliamento della funzione consultiva della Corte è riferito alla possibilità di rendere pareri in relazione alle sole ‘risorse stanziate dal Pnrr e ai fondi complementari al Pnrr e, per la funzione da esercitarsi in sede territoriale, mantiene ristretto l’oggetto dell’applicabilità alla materia della contabilità". Lo ha detto Gabriele Fava, presidente dell’Osservatorio per le risorse pubbliche della Corte dei Conti, intervenendo oggi a Madonna di Campiglio al convegno su 'Autonomie territoriali e contributo all’attuazione del Pnrr e dei piani complementari. Il ruolo della Corte dei conti', organizzato dalla Corte dei conti e dalla Provincia Autonoma di Trento. Durante i lavori Fava si è anche soffermato sulle caratteristiche della funzione nomofilattica, svolta dalle Sezioni riunite in sede consultiva con riguardo all’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, richiamandone i fondamenti normativi che stabiliscono i rispettivi ambiti di competenza tra le Sezioni riunite in sede di controllo e la Sezione delle autonomie.

“La magistratura contabile, grazie alle molteplici funzioni attribuitele dalla Costituzione e dalle norme e alla propria articolazione territoriale, ha una visione ampia e privilegiata sulle attività delle amministrazioni centrali e locali e rappresenta, anche in chiave preventiva, il “Garante” della legalità finanziaria (attraverso le funzioni di controllo e consultiva) e di repressione (mediante la funzione giurisdizionale) dei fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche - ha aggiunto - La Corte dei conti è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, previsto anche dalla normativa emergenziale, nella verifica del corretto e proficuo utilizzo delle ingenti risorse stanziate per l’attuazione dei programmi del Pnrr, ed è pronta a cogliere la sfida di accompagnare il Paese nella ripresa economica, in un contesto particolarmente difficile, attraverso un rinnovato esercizio delle proprie competenze funzionali. In tale ambito, il Consiglio di Presidenza dell’Istituto, con delibera n. 272/2021, ha tempestivamente ed efficacemente disciplinato lo svolgimento del cosiddetto “controllo concomitante” che prevede di riferire al Parlamento semestralmente, e anche su attività ancora in corso di svolgimento, sullo stato di effettiva realizzazione dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, tra i quali il Pnrr".

"In questo modo si conferma la capacità della Corte di evolvere e adeguarsi alle mutate esigenze anche correlate alle diverse e nuove conformazioni dell’attività amministrativa. Si deve tenere, infatti, presente che i fondi del Pnrr verranno erogati sulla base dei progetti effettivamente realizzati, in linea con l’impatto richiesto oltre che con i risultati: da qui la strategica importanza della tempestività dei controlli, il cui scopo è anche di stimolare le amministrazioni controllate all’autocorrezione, riconducendo la loro azione nell’alveo della legalità e dell’efficiente gestione delle risorse", ha concluso Fava.