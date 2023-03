Pnrr, Fitto: "Alcuni progetti non realizzabili entro 2026"

"Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa Relazione, che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa". A sottolinearlo è stato il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto intervenendo durante la presentazione della Relazione della Corte dei Conti sul Pnrr. "L'orizzonte temporale di questo governo porta a fare una valutazione su come recuperare le risorse di quei progetti che non hanno una capacità realizzativa entro il 2026", ha aggiunto il ministro, sottolineando che l'opportunità del Pnrr "non è per sempre", quindi bisogna "valutare in modo oggettivo la necessità di modificare alcuni obiettivi".