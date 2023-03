Pnrr, Fitto: "Con dl soppressa Agenzia di coesione"

Il decreto approvato in Cdm sul Pnrr "procede alla soppressione dell'Agenzia della coesione e alla riorganizzazione di queste competenze all'interno del dipartimento delle politiche di coesione". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Sud e Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

Inoltre, "procede alla soppressione dei due nuclei esistenti, accorpandoli in uno e riducendo di 20 unità il numero di persone coinvolte. Organizza la struttura per la governance del Pnrr sulla base di un rafforzamento della stessa e con degli obiettivi precisi", ha spiegato ancora Fitto.

Il "risultato importante ottenuto dal presidente Meloni" con "la flessibilità sulle risorse esistenti rappresenta una opportunità per il nostro Paese, che dobbiamo essere in grado di utilizzare con efficacia", continua il ministro per gli Affari europei. L'Italia "è tra gli ultimi Paesi dal punto di vista dei risultati" nell'utilizzo dei fondi di coesione, per cui è necessario "un intervento che porti a parlare i diversi programmi: la coesione deve dialogare con il Pnrr".

"La scadenza del Pnrr resta al 2026 e noi lavoreremo sul 2026" ha, poi, concluso Fitto, specificando come nel confronto con Bruxelles "non sta emergendo alcuna apertura su spostamenti".